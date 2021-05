Biden scarta il 'Giardino degli Eroi Americani' di Trump

Venerdì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha revocato diversi ordini esecutivi del suo predecessore Donald Trump, tra cui uno sulla creazione di un "National Garden of American Heroes", che Trump ha proposto il 4 luglio in un evento a Mount Rushmore.

Donald Trump ha proposto il monumento citando "un pericoloso estremismo anti-americano", affermando che sarebbe "la risposta dell'America a questo spericolato tentativo di cancellare i nostri eroi, i nostri valori e l'intero stile di vita".

Il possibile giardino non era stato finanziato dal Congresso e non era stato scelto alcun luogo preciso per la sua istituzione.

Trump ha proposto che il giardino includesse statue di "americani storicamente importanti". Tra questi, ci sarebbero stati atleti e star della cultura pop come il giocatore di basket Kobe Bryant, il conduttore di "Jeopardy!" Alex Trebek e il leggendario lanciatore di baseball Cy Young, oltre a personaggi storici come Frederick Douglass, Thomas Jefferson e Betsy Ross.

L'ordine è stato firmato da Trump tra un'ondata di proteste contro la brutalità della polizia e l'ingiustizia razziale, innescate dalla morte di George Floyd mentre sotto custodia della polizia. Le proteste alla fine portarono a controversie sulla rimozione dei monumenti ai leader confederati, con alcuni dei manifestanti che le hanno rovesciate.

Da quando è al potere, il presidente democratico Biden ha apparentemente fatto della revoca di molte delle politiche di Trump la sua priorità, tra cui gli ordini di Trump sull'immigrazione, il progetto dell'oleodotto Keystone XL e l'appartenenza all'OMS.