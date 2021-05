Conflitto Israele-Palestina, Conte: "Grandissima preoccupazione"

Giuseppe Conte, ex-presidente del Consiglio dei Ministri, ha scelto Twitter come piattaforma per pubblicare la propria opinione sul recente peggioramento della situazione in Medio Oriente tra le forze militari israeliane IDF e lo Hamas palestinese.

Conte non mostra di scegliere una parte dalla quale schierarsi, optando per un discorso più generale in un appello a tutta l'Italia di "far sentire la sua voce", per permettere di raggiungere un cessate il fuoco tra le parti e riprendere un dialogo pacifico.

Grandissima preoccupazione per l’escalation di violenza in Medio Oriente. Si lavori subito per un cessate il fuoco e per riprendere il dialogo. L’Italia ha il dovere di far sentire la sua voce per costruire una posizione europea unitaria, votata al rispetto di tutte le vite umane — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) May 15, 2021

Conte è tra i pochi politici italiani che si è pronunciato finora sul conflitto nella Striscia di Gaza. In precedenza, il leader della Lega Matteo Salvini, sempre su Twitter, aveva pubblicato il proprio sostengo a Israele, giudicando gli attacchi di questa settimana come "attacchi contro la democrazia".

Il mio pensiero e la mia solidarietà al popolo di #Israele, ancora una volta bersaglio di missili e violenza.

Chi attacca Israele attacca la Democrazia. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 10, 2021

Opposta invece la posizione dell'ex ministro degli Esteri Massimo D'Alema, che ha invitato in un discorso all'assemblea nazionale di Articolo 1 a osservare il quadro più ampio della situazione con Israele, sostenendo che la Palestina è stata abbandonata dall'Occidente e ritenendo opportuno l'intervento del Consiglio dell'ONU a sostegno del popolo palestinese per garantire i loro diritti umani.

La situazione al confine israelo-palestinese di Gaza si è aggravata la sera del 10 maggio. Circa 2.000 razzi sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano dall'inizio dell'escalation di venerdì sera e circa 350 lanci sono falliti, ha detto l'esercito israeliano.

Secondo le ultime informazioni, sette civili e un soldato sono stati uccisi in Israele. Israele ha anche effettuato centinaia di attacchi nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Salute palestinese, 139 palestinesi sono stati uccisi e oltre 1.300 feriti nei bombardamenti israeliani.