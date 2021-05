Ministro Esteri iraniano Zarif cancella visita a Vienna per sostegno Austria ad Israele

Il capo della diplomazia di Teheran Mohammad Javad Zarif ha annullato la visita ufficiale programmata a Vienna a seguito della decisione del cancelliere austriaco e del ministero degli Esteri del Paese di issare la bandiera israeliana sui loro palazzi in segno di solidarietà con Tel Aviv, riferisce Presse.

Si riporta che nella giornata di oggi alle 11 si sarebbe dovuto svolgere l'incontro tra il capo della diplomazia di Teheran Zarif e il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg.

"Tuttavia Javad Zarif ha cancellato il suo fine settimana a Vienna", scrive il giornale.

A Vienna Zarif avrebbe discusso i negoziati sulla ripresa dell'accordo sul programma nucleare iraniano, osserva il giornale. Il massimo esponente della diplomazia iraniana sarebbe rimasto nella capitale austriaca fino a domenica.

Come affermato in precedenza dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, la bandiera israeliana è stata issata sul tetto del palazzo della cancelleria in segno di solidarietà, poiché "gli attacchi terroristici contro Israele meritano la condanna più dura". Dopo l'ufficio del cancelliere, anche il ministero degli Esteri austriaco ha issato la bandiera israeliana, dichiarando il suo forte sostegno alla sicurezza di Israele.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

​La situazione al confine tra Israele e la Striscia di Gaza palestinese si è aggravata lunedì scorso. Dall'inizio dell'escalation sono stati lanciati circa 2.000 razzi dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano, circa 350 sono falliti, ha fatto sapere l'esercito israeliano. Secondo gli ultimi dati, sette civili e un soldato sono stati uccisi in Israele. Israele ha inoltre effettuato centinaia di raid e bombardamenti nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Salute palestinese, 139 palestinesi sono rimasti vittime di attacchi israeliani, mentre circa mille sono rimasti feriti.