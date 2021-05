Governo Draghi, Renzi: "Una benedizione"

Per Matteo Renzi Mario Draghi premier è "una benedizione".

Per il leader di Italia Viva, l'ex presidente della BCE ha reso il Paese "più credibile".

"Dove c'era Arcuri c'è Figliuolo e la campagna di vaccinazione è partita. Ci sarà da fare una commissione d'inchiesta sulla gestione Covid. C'era Bonafede e ora c'è Cartabia e i grandi dossier sulla giustizia stanno cambiando passo. C'è un cambio oggettivo della guardia in alcune istituzioni: il commissariamento di Anpal, la Belloni al posto di Vecchione. Ma la vera novità è Draghi al posto di Conte e con Draghi c'è un Paese più credibile", ha detto

Per l'ex premier Draghi è "una benedizione anche per i partiti: qual è l'orizzonte per una sinistra socialdemocratica e quale per la destra?".

Renzi ha parlato anche di riforma della giustizia, auspicando che sul tema vi sia un referendum, e delle elezioni amministrative di Roma, indicando in Carlo Calenda il migliore candidato.

Il leader di Italia Viva è stato interpellato anche sul futuro Presidente della Repubblica.

"Casini il mio candidato per Quirinale? Qualsiasi retroscena credo che sia un insulto nei confronti dei candidati e soprattutto del presidente della Repubblica. L'ultima cosa da fare è metterci a discutere ora del successore di Mattarella", ha tagliato corto.

Frecciate al precedente governo anche sull'indagine del Copasir a suo carico.

"L'indagine interna del Copasir sulla vicenda Renzi-Mancini? No, sulla vicenda Mancini che è un dirigente dell'intelligence, per altro molto stimato dall'ex presidente Conte", ha commentato.