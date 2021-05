Sondaggi politici, chi è il caro leader italiano? Conte raggiunge Draghi e Meloni batte Salvini

Chi ispira maggiore fiducia negli italiani tra i volti della politica italiana attuale? Per ora il presidente del Consiglio in carica, Mario Draghi, ottiene ancora il maggior consenso da parte degli intervistati (500 persone in rappresentanza di 60 milioni di italiani), secondo il sondaggio di AffariItaliani.it.

© Foto : Filippo Attili Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, alla Riunione informale dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio europeo.

Giuseppe Conte è subito dietro l’ex presidente dell’Eurotower. La discesa in campo di Conte alla guida della rifondazione del M5S, ora che anche Beppe Grillo appare appannato dai problemi giudiziari familiari, fanno riguadagnare all’ex presidente del Consiglio quote di consenso.

Draghi quindi ottiene il 59% della fiducia, mentre Conte il 58%. Tuttavia è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad ottenere il massimo della fiducia degli italiani con il 63%.

A sorpresa il ministro della cautela e del non siamo ancora usciti fuori dal tunnel della pandemia, il ministro Roberto Speranza, guadagna il quarto posto con il 45%.

Dietro troviamo Enrico Letta (34), che in pochi mesi ha subito recuperato i 7 anni di esilio a Parigi. E sempre a sorpresa ecco spuntare Paolo Gentiloni (33%) da Bruxelles, a quanto pare il suo ruolo da Commissario agli Affari economici in questo passaggio storico lo premiano.

Saltiamo un po’ la fila per trovare Nicola Zingaretti al 30% e quindi, finalmente, la leader politica più amata dal centrodestra, Giorgia Meloni, che con il suo 28% scavalca di un punto l’amico di coalizione Matteo Salvini (27%).

Maglia nera per Beppe Grillo e Matteo Renzi, entrambi accomunati dal 10% di popolarità tra gli italiani.