Estate 2021 covid free sulle isole greche, Atene punta sul vaccino Johnson e Johnson

La campagna prevede la vaccinazione di tutti i residenti che hanno 18 anni e più su 19 isole con il preparato Johnson & Johnson, che richiede l'iniezione di una singola dose.

La vaccinazione di massa su 32 piccole isole è stata completata e su altre 36 più grandi con la popolazione fino a 10mila abitanti finirà verso fine maggio, ha dichiarato l'ufficio stampa del premier.

"L'obiettivo è quello di portare a termine la vaccinazione di massa e a ciclo completo dei residenti permanenti delle isole entro la fine di giugno. Ciò vuol dire che i nostri isolani accoglieranno quest'estate in sicurezza e saranno completamente protetti dal coronavirus. È chiaro che questo programma è volto a sostenere le comunità locali e le loro economie. Tuttavia, avrà un effetto positivo sull'immagine integrale del nostro turismo", cita le parole di Mitsotakis il suo ufficio stampa.

Il sistema sanitario nazionale crea nuovi centri per la vaccinazione, alla campagna assisteranno organizzazioni sociali e unità sanitarie mobili, istituite con ausilio di donazioni della Fondazione Stavros Niarchos. Inoltre, è prevista la creazione di centri vaccinazione in cliniche private.

"Il primo lotto consistente del vaccino Johnson & Johnson ci sarà spedito alla fine del mese in modo che possa essere costruito il primo muro di immunità di gregge. Perché solo sulle nostre 19 isole più grandi abitano più di 700mila nostri connazionali", ha osservato il premier.

Mitsotakis ha definito la campagna come un'iniziativa strategica:

"Che non ci siano focolai locali, epidemie locali, che ci costringerebbero ad adottare le misure restrittive locali. Credo che siamo in grado di evitarlo", ha aggiunto il premier rivolto a governatori di quattro regioni e sindaci di 19 isole che hanno partecipato alla riunione.

Infine, Mitsotakis ha anticipato che mercoledì le autorità racconteranno ai cittadini come questi ultimi potranno viaggiare all'interno del Paese.

Isole covid free per non perdere i turisti

Il segretario generale del ministero della Salute Marios Themistocleous, che nella stessa riunione ha presentato il piano vaccinale per le isole, ha affermato che l'obiettivo è vaccinare tutti su tutte le isole della Grecia, ad eccezione di Creta. Questa isola, per via delle sue dimensioni, è inclusa nel piano nazionale per la vaccinazione.

Il ministro del Turismo Haris Theoharis ha affermato che le isole greche e l'economia locale, soprattutto nella parte meridionale del Mar Egeo, dipendono molto da flussi turistici. A suo avviso, l'iniziativa della campagna vaccinale, in particolar modo nelle zone famose tra i turisti, sarà un messaggio che dimostra la sicurezza del Paese in generale.

Attualmente in Grecia vengono somministrate oltre 100.000 dosi del vaccino. Oltre 2,5 milioni di cittadini hanno ricevuto una dose del vaccino e 1,3 milioni hanno ricevuto entrambi le dosi.