Elezioni Roma, Letta: "Gualtieri ottimo candidato, lo sosteniamo"

L'ex ministro ha annunciato domenica la sua candidatura alle primarie del centro sinistra per la corsa al Campidoglio, poco dopo l'endorsement di Giuseppe Conte a Virginia Raggi per il M5S.

Roberto Gualtieri sarà il candidato sostenuto dal PD alle primarie del centrosinistra per decidere chi dovrà correre per il Campidoglio. Caduta l'ipotesi Zingaretti, impegnato in regione, il segretario dei dem ufficializzato il sostegno all'ex ministro dell'Economia.

"Roberto Gualtieri ha deciso di candidarsi e noi abbiamo fatto la scelta di sostenerlo", ha detto Enrico Letta intervenuto a 'Forrest' su Radio Raiuno.

La candidatura di Zingaretti

Cade l'ipotesi di una candidatura del governatore del Lazio Nicola Zingaretti, impegnato in regione nella campagna di vaccinazione.

"Nicola Zingaretti sarebbe stato un ottimo candidato ma sta facendo un'altra cosa e la sta facendo molto bene: sta gestendo il Lazio e quindi l'ipotesi di una sua candidatura aveva la necessità di essere gestita e verificata nei rapporti con l'impegno nella regione, soprattutto nel corso della campagna vaccinale", aggiunge Letta.

La candidatura di Virginia Raggi

L'endorsement del leader in pectore dei grillini ottenuto domenica dall'attuale sindaco di Roma, Virginia Raggi, chiude definitivamente la possibilità di un percorso comune verso il Campidoglio tra centrosinistra e M5S.

“Il Movimento5Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l’appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i livelli”, ha detto Giuseppe Conte in un'intervento a La Stampa.

La prima cittadina di Roma ha ringraziato su Twitter l'ex premier:

Avanti uniti. Grazie del sostegno a @GiuseppeConteIT , al @Mov5Stelle , a tutti coloro che si impegnano e si impegneranno per Roma. Grazie a tutti voi! #AvantiConCoRaggio https://t.co/E17uhh87fh pic.twitter.com/bzZS2BoDYm — Virginia Raggi (@virginiaraggi) May 9, 2021

La sfida di Calenda al centrosinistra

A stretto giro l'ex ministro Gualtieri ha annunciato sui social la sua candidatura alle primarie del centrosinistra. La sua proposta ha trovato immediatamente il consenso del segretario del PD, Enrico Letta.

​​Dalle primarie del Pd si è sfilato nelle scorse settimane il leader di Azione, Carlo Calenda, che su Twitter aveva ironizzato sulle voci di una possibile candidatura del governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, poi smentite.

Mi pare di capire che siamo alla fine di alcune pantomime: 1) Zingaretti che dice che non sarebbe serio candidarsi mentre gestisce una regione durante una pandemia con la stessa veemenza con cui dichiarava “mai con i 5S ci sono solo le elezioni”. — Carlo Calenda (@CarloCalenda) May 9, 2021

​Il voto in autunno

Le elezioni amministrative in programma a giugno sono state rinviate all’autunno prossimo, in una data compresa tra il 15 settembre ed il 16 ottobre. La data scelta per le primarie del PD è il 20 giugno.

Oltre a Roma eleggeranno il nuovo sindaco anche gli abitanti di altri cinque capoluoghi di regione: Torino, Milano, Trieste, Bologna, Napoli.