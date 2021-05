Von der Leyen ottimista sul funzionamento dei green pass nella Ue per giugno

Il lavoro per la creazione di green pass nella Ue procede ad un ritmo che consente di aspettarci che il sistema funzionerà a giugno, ha affermato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in una conferenza stampa dopo l'informale vertice dei leader dell'Unione Europea a Porto.

"Sono lieta di annunciare che il lavoro legale e tecnico sul green pass sta procedendo in modo che il sistema possa iniziare a funzionare a giugno", ha detto la massima carica dell'Unione Europea.

Come affermato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, i leader dei Paesi membri discuteranno nuovamente la creazione di certificati Covid il 25 maggio con la finalità di raggiungere un accordo sulla formazione di questo sistema europeo comune.

Il 17 marzo la Commissione Europea ha presentato un disegno di legge sull'introduzione dei certificati digitali sul coronavirus nella Ue, che conterrà tre opzioni di dati: informazioni sulla vaccinazione contro il coronavirus, un test PCR negativo, o l'avvenuta guarigione e la presenza di anticorpi. In base ai documenti della Commissione Europea, saranno riconosciuti i vaccini autorizzati a livello centrale dall'Europa, tuttavia i Paesi membri avranno il diritto di riconoscere se lo vorranno altri vaccini. Questo pass può essere utilizzato utilizzando un telefono cellulare e un codice QR. Secondo le autorità europee, i green pass dovrebbero, da un lato, escludere la discriminazione e, dall'altro, consentire di accelerare il ritorno alla normale circolazione della gente tra i Paesi dell'Unione Europea.

La proposta della Commissione Europea per i green pass deve essere approvata dall'Europarlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea.

Come riportato in precedenza l'Unione Europea sta conducendo due procedure parallele di preparazione per il lancio dei certificati: negoziati per concordare un provvedimento legislativo, nonché lavori per l'avvio di un sistema tecnico, all'interno del quale si svolgeranno i test pilota dei pass in alcuni Paesi campione a partire dal 10 maggio.