M5S, Conte: "Impegno politico e amministrativo sul territorio"

Giuseppe Conte ha partecipato a un incontro virtuale con rappresentanti pentastellati di tutti i livelli territoriali per discutere del percorso del Movimento in vista delle elezioni amministrative dell'autunno 2021 a Torino.

"Il simbolo è e rimane del Movimento 5 Stelle. Le liste che rappresentano il Movimento possono continuare a utilizzare il simbolo per tutte le loro attività", sono state le parole dell'ex premier sulla polemica Rousseau.

In precedenza Conte ha avvertito Davide Casaleggio sui dati degli iscritti al partito: se non restituisce i dati rischia una denuncia penale e l'intervento del Garante privacy.

L'ex premier si è soffermato a parlare del ruolo del M5S sul territorio che dovrà strutturarsi in maniera uniforme e coesa, opponendosi "a una gestione esclusivamente atomistica e parcellizzata delle realtà locali", che secondo Conte, citato dall'Adnkronos, porta solo a "perdere completamente di vista il senso di un disegno politico unitario e complessivo".

"Qualora emergessero chiusure di parte che negassero questa prospettiva", ha proseguito Conte, facendo cenno alle divergenze con il PD, "il Movimento 5 Stelle metterà in campo le migliori risorse possibili secondo tre possibilità: un'assoluta continuità con l'amministrazione attuale, una personalità di spicco nazionale o una figura di eccellenza individuata nella società civile, tra le tante realtà che in questi anni hanno dato il loro contributo".

Conte ha continuato parlando dei provvedimenti già messi in atto, ad esempio, a Torino e che vedranno completati i processi di trasformazione entro i prossimi anni, provvedimenti che il Movimento dovrà usare come punto di partenza "per consolidare e rilanciare quanto fatto sin qui".

Sempre parlando di trasformazioni, il premier ha concluso, "il Movimento 5 Stelle è in fase di profondo cambiamento, innanzitutto a livello nazionale. Da questo processo costituente ci aspettiamo che grandi energie ed entusiasmo si sprigionino anche a livello locale".