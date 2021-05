Undici Paesi dell'Osce chiedono di difendere la verità sulla Seconda Guerra Mondiale

La dichiarazione è stata adottata dai rappresentanti di Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Kazakistan, Kirghizistan, Federazione Russa, Serbia, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

"È nostro sacro dovere preservare e difendere fermamente la verità storica su quegli eventi, conservata nella memoria dei nostri popoli e nei documenti d'archivio. La falsificazione della storia della Seconda Guerra Mondiale, delle sue cause e dei suoi esiti offende la memoria dei combattenti contro il nazismo e delle sue vittime, contribuendo alla manipolazione e minando le basi delle moderne relazioni internazionali", afferma il comunicato.

"A questo proposito, la glorificazione in qualsiasi forma del movimento nazista, del neonazismo e degli ex membri dell'organizzazione Waffen-SS è inaccettabile, anche nella forma di costruzione di monumenti e memoriali e di manifestazioni pubbliche per glorificare il passato nazista, il movimento nazista e neonazista, nonché attraverso annunci o tentativi di proclamare i membri di questa organizzazione e a quelli che hanno combattuto contro la coalizione anti-hitleriana, che hanno collaborato con il movimento nazista e hanno commesso crimini di guerra e crimini contro l'umanità, militanti dei movimenti di liberazione nazionale, così come rinominare le strade per glorificarli", aggiunge il comunicato.

Allo stesso tempo si rileva la necessità di rispettare rigorosamente le decisioni del Tribunale militare internazionale di Norimberga, che non ha prescrizione. "Condanniamo fermamente i tentativi di riabilitare e glorificare i criminali nazisti ed i loro complici. A questo proposito, prendiamo atto della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata il 16 dicembre 2020 "Combattere l'esaltazione del nazismo, neonazismo e altre pratiche che contribuiscono all'escalation delle forme moderne di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza. La soppressione dei crimini motivati ​​dall'odio razziale, etnico e religioso, compreso il neonazismo e il nazionalismo aggressivo, è preludio della ripetizione di tragici errori passati", sottolinea la dichiarazione.

In precedenza Putin e il premier in carica israeliano Benjamin Netanyahu si erano scambiati le congratulazioni per la vittoria della coalizione antinazista nella Seconda Guerra Mondiale. I due leader hanno sottolineato come Russia e Israele contrastano insieme i tentativi di revisione dei risultati della Seconda Guerra Mondiale, l'apologia del nazismo e la negazione dell'Olocausto.