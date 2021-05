Caro Salvini ti scrivo, lettera di Meloni su presunti veti a candidature comunali

Dopo i mal celati malumori di Salvini sulle mancate candidature di Bertolaso e Albertini come sindaci di Roma e Milano rispettivamente, Giorgia Meloni avrebbe scritto una lettera al segretario del carroccio per dissipare le nubi e i dubbi.

Da parte di Fratelli d’Italia non sarebbero stati imposti veti alle candidature, questo riporta Quotidiano.net, in riferimento alla lettera inviata dalla Meloni a Salvini per chiarire la questione delle candidature alle comunali del prossimo autunno 2021.

In ballo ci sono le maggiori città italiane, per le quali la coalizione di centrodestra non ha ancora trovato un candidato ufficiale.

Dopo le rassicurazioni della Meloni, Salvini avrebbe quindi chiesto un incontro per mercoledì prossimo. L’obiettivo del leader della Lega è far sedere tutti al tavolo a carte scoperte e decidere quanto prima i nomi dei candidati sindaci di coalizione.

Tuttavia l’incontro non sarà tra i vertici dei partiti, ma tra i responsabili degli Enti locali dei partiti. Questo perché Salvini ha una settimana molto densa da affrontare con il processo di Catania che lo vede imputato per sequestro di persona.

Nei giorni scorsi Salvini non aveva fatto mistero del suo rammarico per il ritiro della candidatura di Albertini come sindaco di Milano e di Bertolaso come sindaco di Roma. I due pubblicamente hanno espresso motivazioni differenti per la loro decisione di non candidarsi.

Ma Di Maio, dal canto suo, crede che nel centrodestra competizione c'è tra i due.