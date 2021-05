Di Maio sul coprifuoco: “Tutti vogliono uscire da questo incubo”

Luigi Di Maio vede nell'ex presidente del Consiglio Conte l'ultima spiaggia per il Movimento 5 Stelle, l'uomo che potrà far nascere un nuovo partito dalle "ceneri della fenice".

Pieno sostegno da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio al tentativo di Giuseppe Conte di rifondare il Movimento 5 Stelle: “Lui lo chiama un Neo movimento, è un progetto nuovo”. Dice il ministro pentastellato riferendosi all’iniziativa dell’ex premier Conte.

A tempo debito, Giuseppe Conte si iscriverà anche al Movimento 5 Stelle del quale non possiede la tessera per ora. “Si iscriverà al Movimento di cui proporrà alcune modifiche”, ha fatto sapere Di Maio intervenendo su La7 a ‘l’Aria che Tira’.

“La storia del movimento sta andando verso Giuseppe. Se qualcuno vuol fare i ricorsi agli italiani non importa niente. Meno polemiche e più lavoro perché noi siamo pagati per lavorare”, ha detto l’ex capo del movimento politico riferendosi ai ricorsi depositati in tribunale da Davide Casaleggio e dalla sua associazione Rousseau.

Per quanto riguarda il rapporto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, il ministro pentastellato rassicura che tra i due “c’è una perfetta sintonia per il futuro del Movimento e lo prova l’idea del ministero della Transizione Ecologica”, ha affermato.

Il metodo Salvini

Secondo Di Maio, il capo della Lega Matteo Salvini applica un metodo politico tutto suo:

“Il metodo Salvini lo capisco: c’è una legittima competizione nel centrodestra con Meloni. Meno legittimo è che questa gara colpisca il governo Draghi. Questo film l’ho già visto, ero ministro nel governo con Salvini, solo che allora portò la Lega al 40%, ora sta cedendo”.

In effetti i sondaggi politici danno Giorgia Meloni terzo partito in rimonta anche sul Partito Democratico, mentre Salvini perde colpi pur restando primo partito.

Coprifuoco

Per quanto riguarda il tema del coprifuoco, Di Maio auspica che il 16 maggio si possa passare dalle ore 22 attuali alle ore 23, ma la questione è complicata e allo stesso tempo strategica:

“Tutti vogliono uscire da questo incubo, ma il tema è lavorare per non rientrarci. Stiamo lavorando, insieme ai ministri della Sanità e del Turismo, all'estate per far entrare i turisti stranieri”.

Si vuol evitare di finire in una quarta e poi in una quinta ondata che apporterebbe solo ulteriori danni all’Italia, ha fatto capire il ministro:

“Ci siamo passati troppe volte: ci sentivamo di esseri liberi e poi siamo piombati in una terza ondata. Non è una situazione che si è vista solo in Italia ma anche in altri Paesi”, ha concluso.