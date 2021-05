Putin: Russia direbbe sì a rimozione protezione brevettuale per i vaccini anti-Covid

In Europa c'è l'idea di rimuovere la protezione brevettuale per i vaccini contro il coronavirus, la Russia sosterrebbe un simile approccio, ha detto il capo di Stato russo Vladimir Putin in un incontro con la vicepremier Tatyana Golikova.

"In questo momento sentiamo che ci sono idee in Europa che, a mio parere, meritano attenzione. Vale a dire: rimuovere tutta la protezione brevettuale dai vaccini contro il Covid-19. Questo non solo non contraddice, ma, per quanto ho capito, corrisponde ad alcune regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto), che prevedono la revoca di tale protezione brevettuale in caso di emergenza", ha affermato il presidente russo.

Putin ha sottolineato che la situazione di pandemia è un'emergenza.

"Naturalmente la Russia sosterrebbe un simile approccio", ha sottolineato il capo di Stato russo.

L'idea di rimuovere i brevetti sui vaccini anti-Covid per garantire una maggiore diffusione, specie nei Paesi economicamente più svantaggiati, ha trovato il consenso di molti politici anche in Italia. Commentando l'idea, l'ex premier Giuseppe Conte ha affermato che "l'accesso a cure e vaccini per tutti non è negoziabile". Grosso modo condividono la stessa posizione il titolare della Farnesina Luigi Di Maio e il presidente dell'Europarlamento David Sassoli.

Oltreoceano si è schierata a favore della rimozione della proprietà intellettuale sui vaccini l'amministrazione del presidente Joe Biden. A sorpresa contro questa idea si è espresso il co-fondatore di Microsoft Bill Gates, noto per il suo attivismo a favore della vaccinazione contro il coronavirus.