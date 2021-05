Coprifuoco, le Regioni spingono per spostarlo alle 23

"Le Regioni hanno proposto di ampliare alle 23 il coprifuoco così da permettere di lavorare la sera. Dobbiamo guardare anche a quelle attività che sono ancora chiuse per andare verso un processo di riaperture in sicurezza: penso a palestre, settore wedding...", ha scritto su Twitter il presidente della Conferenza delle Regioni e Presidente della Regione FVG, Massimiliano Fedriga.

Questa richiesta rivolta al governo trova uno dei suoi primi sostenitori in Matteo Salvini, che da tempo si pronuncia contro la misura.

Più cauto l'ex segretario del PD Nicola Zingaretti, che in mattinata alla trasmissione 'Agorà' ne ha difeso il mantenimento, poiché "il tasso di contagio sta scendendo e i morti calano anche perché c'è il coprifuoco, anche perché abbiamo capito che bisogna legare la rimozione di alcune misure al calo dei contagi''.

Ne ha parlato anche ieri da Londra il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha garantito che il governo sta lavorando per l'abolizione.

Spinge in tal senso il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia, che ha elencato i vantaggi che ne trarrebbe il settore di sua competenza.

"Finché si dice ai turisti stranieri 'c'è la quarantena, c'è il coprifuoco' non prenotano. Ora la quarantena con il lasciapassare non c'è più: si sa che se a breve il coprifuoco viene rivisto, tornano le prenotazioni", ha detto a Sky Tg 24.

Per Garavaglia infatti non si possono attirare turisti se poi li si chiude in casa presto.

"Siamo ragionevolmente ottimisti che la misura sarà rivista perché i dati dei contagi sono positivi, fortunatamente i dati stanno migliorando parecchio e l'ottimo lavoro del commissario Figliuolo sulle vaccinazioni consente di mettere in sicurezza la popolazione. Questo ci fa essere ragionevolemente sicuri e tranquilli di rivedere le misure, non possiamo far venire gli stranieri e poi li chiudiamo in casa alle 22", ha concluso.