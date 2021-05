Meloni: "Delusi gli italiani che hanno creduto in Draghi"

Per la leader dell'opposizione il nuovo esecutivo è in sostanziale continuità politica con il precedente. Sul caso Fedez al concertone taglia corto: "Megaspot".

Fratelli d'Italia fa opposizione "patriottica" ad un governo in "sostanziale continuità" con il precedente per dare voce ad imprese, cittadini e famiglie che non si sentono ascoltati dall'attuale maggioranza. Lo ha dichiarato la leader Giorgia Meloni in un'intervista rilasciata al Messaggero in cui ha parlato della situazione politica toccando temi caldi di cronaca come il caso Fedez al concertone del primo maggio.

Draghi in continuità con Conte

"Penso che molti italiani che avevano creduto bastasse Draghi per dare la svolta dopo la pessima stagione di Conte siano rimasti delusi", ha affermato la Meloni.

Per la leader dell'opposizione non basta "un premier, per quanto certamente più credibile di Conte, a modificare un assetto parlamentare in cui è la sinistra che la fa da padrone". Il ​​risultato è una "sostanziale continuità nelle scelte e nelle politiche" con il governo precedente.

Draghi, però, avrebbe potuto "imporre delle scelte più coraggiose di quelle finora in ambito di contrasto alla pandemia, ma anche di sostegno al nostro tessuto produttivo", osserva.

L'opposizione di Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia non teme di essere scavalcata in piazza dalla Lega e Giorgia Meloni sottolinea il ruolo di opposizione al governo svolto dal suo partito in parlamento, in difesa della "democrazia parlamentare dal tentativo costante di esautorare le Camere", portando "le nostre proposte per uscire dalla pandemia e dalla crisi economica".

"Abbiamo annunciato un'opposizione patriottica ed è quello che stiamo facendo", ha messo in rilievo la leader di FdI.

La Meloni ritiene che gli alleati di centrodestra siano "sempre marginalizzati nell'agenda di questo governo" e ricorda alcune battaglie del suo partito che ritiene fondamentali.

"Se oggi si è messo in discussione il coprifuoco ed è stata resa evidente l'insufficienza di Speranza è grazie alle iniziative parlamentari di Fratelli d'Italia. Continueremo a farlo", sottolinea.

Sulla presenza in piazza infine: "a noi non interessa aizzare le piazze o cavalcare lo scontento. FdI si batte per dare voce a imprese, lavoratori, cittadini che non si sentono ascoltati dall'attuale aggiornamento.

Il caso Fedez al concerto del primo maggio

"Per l'ennesima volta il Concertone è stato un pretesto per battaglie ideologiche, come il ddl Zan, che non c'entrano nulla con il lavoro ei diritti dei lavoratori", ha affermato Giorgia Meloni. "In questo contesto - aggiunge - c'è chi usa quel palco per farsi pubblicità e confezionarsi un megaspot, utile per affermarsi ulteriormente nei circuiti che contano. Il tutto sulla tv pubblica e a spese degli italiani", sottolinea.

Per la Meloni i dati parlano chiaro: "se c'è qualcuno che è penalizzato" su Rai 3 non "è certo la sinistra" ma l'opposizione al governo.

Sul Ddl Zan, invece, si arriva al paradosso di introdurre "la censura per legge e punire con il carcere chi non si allinea al pensiero unico dominante". Una deriva "liberticida" secondo la presidente di Fratelli d'Italia.

Le parole di Fedez

Nel discorso tenuto sul palco del concerto del primo maggio Fedez ha fatto nomi e cognomi di esponenti del Carroccio che nel passato hanno espresso posizioni omofobe, come quella di “Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Liguria: ‘Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno’”.

Il rapper, inoltre, ha attaccato i vertici Rai perché avrebbero tentato di censurare la sua esibizione definendo il suo discorso "inappropriato" per il concertone.