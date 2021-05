Covid, Letta chiede misure per rilanciare il turismo: "Bonus vacanze e voucher più lunghi"

In una dichiarazione radiofonica il leader del PD lancia l'ipotesi di un pacchetto di misure per rilanciare il turismo nella stagione estiva 2021.

Rivedere i bonus vacanze e prolungare i voucher. Sono queste due delle misure per rilanciare il settore turistico nella stagione estiva proposte dal segretario del Pd, Enrico Letta ospite su Radio 24, al 'Caffe della Domenica' di Maria Latella

"Serve un pacchetto importante sul turismo, da inserire nel decreto che abbiamo chiesto, primo 'vacanze italiane 2021', un bonus vacanze per gli italiani, e creare un fondo di garanzie per gestire i voucher e allungarli nel tempo", ha dichiarato parlando della prossima estate.

Il leder dei democratici ha poi sottolineato che "non c'è ripartenza senza occupazione giovanile e femminile, noi siamo per la decontribuzione per le nuove assunzioni e detassazione per le attività economiche".

Il bonus vacanze

Il provvedimento di stimolo al settore turistico è stato riconfermato nel decreto Milleproroghe lo scorso mese di febbraio. Il bonus vacanza potrà essere usato dalle famiglie sino al 31 dicembre 2021.

Con il rinvio l'agevolazione, in scadenza il 30 giugno, sarà accessibile per l'intera stagione estiva ed estesa sino a fine anno. Possono chiedere il contributo le famiglie con reddito annuale inferiore a 40 mila euro.