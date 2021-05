Missione del Dipartimento di Stato USA in Medio Oriente: una settimana di vertici

Lo ha annunciato oggi il Dipartimento di Stato, aggiungendo che l'obiettivo della visita è discutere delle relazioni con diversi paesi e la situazione nella regione.

La missione americana con a capo il consigliere del segretario di stato americano Derek Chollet ed il coordinatore per il Medio Oriente e l'Africa settentrionale presso il Consiglio per la sicurezza nazionale Brett McGurk è attesa per colloqui con alti funzionari in questi paesi:

Emirati Arabi Uniti

Arabia Saudita

Giordania

Egitto

"Una delegazione inter-agenzia visiterà il Medio Oriente nel periodo dal 1° al 7 maggio. Fermandosi da Abu Dhabi, Amman, il Cairo, e Riyad, la delegazione incontrerà alti funzionari e riaffermerà i legami di lunga data tra gli USA e i partner nella regione nei settori di politica, economia, cultura e sicurezza", si legge in una nota del Dipartimento di Stato americano.

In precedenza Israele aveva dichiarato che lavorerà in stretto contatto con Washington per impedire una corsa agli armamenti nel Medio Oriente.