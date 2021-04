Sondaggi elettorali, Lega prima ma il M5S di Conte agguanta secondo posto

Un nuovo sondaggio con le intenzioni di voto degli italiani ci presenta uno scenario interessante e fin’ora non ancora considerato. Mentre la Lega per Salvini premier resta al primo posto con il 21,9% dei voti, al secondo posto di questo sondaggio si colloca un Movimento 5 Stelle in cui si ipotizza Giuseppe Conte come capo politico.

Questo M5S, una rifondazione a guida Conte, ottiene il 20,1% delle intenzioni di voto.

A realizzare il sondaggio è EMG Aqua, per conto della trasmissione ‘Cartabianca’ di Rai 3.

​In questo scenario al terzo posto si troverebbe il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, con il 17,4% dei consensi elettorali.

A perdere posizioni e voti è il Partito Democratico di Enrico Letta che scivolerebbe al 15,8%, evidentemente penalizzato da un Giuseppe Conte alla guida dei grillini.

Quarto e stabile, invece, il partito di Silvio Berlusconi che resta al 6,6%. Subito dietro a Forza Italia, si colloca il partito di Matteo Renzi che in questo scenario ottiene il 4,4%. Una collocazione insolita per Italia Viva, dal momento che tutti gli altri sondaggi non gli attribuiscono mai oltre il 2,5%.

Segue nel sondaggio di Cartabianca il partito di Carlo Calenda, Azione, che ottiene il 3,1% dei consensi elettorali.

Tra i partiti delle retrovie troviamo poi la Sinistra Italiana all’1,6% e quindi Europa Verde all’1,3%, seguita da Cambiamo di Toti con l’1,3%.

Seguono Articolo 1, Noi con l’Italia e più Europa con l’1,1% dei consensi cadauno.

Significativo, comunque, il 40% di quanti non votano o si dichiarano indecisi.