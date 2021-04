Il ministro Speranza va all'attacco: "Non si usa la pandemia per ragioni strumentali"

“Ho fiducia nel lavoro della magistratura e credo che chiunque abbia avuto responsabilità debba essere pronto a rendere conto delle proprie azioni”. Risponde così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’aula del Senato, alle accuse sull'inadeguatezza del piano pandemico e della gestione dell'epidemia contenute nelle tre mozioni di sfiducia presentate nei suoi confronti dai partiti di opposizione.

Speranza: "Evitiamo di usare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali"

Si tratta di quella a prima firma del capogruppo di Fratelli d’Italia , Luca Ciriani, del senatore e leader di Italexit Gianluigi Paragone, e del senatore di Alternativa C’è, Mattia Crucioli. "Le mozioni – ha detto Speranza citato dall’Adnkronos - indicano che il piano pandemico non è stato aggiornato: fanno riferimento a un lungo periodo in cui ci sono stati sette governi , tutti i gruppi hanno sostenuto alcuni di questi governo, ed è troppo facile oggi far finta di non vedere”.

Il ministro, quindi, ha rivendicato di aver approvato il “piano pandemico antinfluenzale”. “Quello che non è stato fatto in anni è stato realizzato nel mio mandato", ha aggiunto.

E non mancano gli attacchi all’opposizione accusata di “strumentalizzare” la pandemia e di “sfruttare l'angoscia degli italiani per miopi interessi di parte”. “È sbagliato, perché produce danni enormi, non a me o al governo, ma al Paese che deve restare unito in un passaggio delicato", incalza Speranza.

"Nessuno dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che dovremmo essere più uniti che mai nel combatterlo, evitando di cadere nella tentazione di utilizzare la lotta alla pandemia per ragioni strumentali", è la reprimenda del ministro.

"È con amarezza - aggiunge - che vedo prevalere invece lo scontro politico, spesso anche alimentando un linguaggio di odio che non può mai essere accettato”. Il riferimento è alla destra, dalla Lega di Matteo Salvini, che lo ha accusato duramente in questi mesi, fino a quella di opposizione capitanata da Giorgia Meloni.

Infine, l’appello all’unità. “Questo – ha specificato - ci ha chiesto il presidente Mattarella quando ha proposto a tutti noi di sostenere il nuovo governo Draghi”.

L'incognita sul voto della Lega

Ora i riflettori sono puntati sul voto e in particolare, dopo la spaccatura del centrodestra sul coprifuoco, con la bocciatura dell’ordine del giorno presentato da Fratelli d’Italia, sostituito da un provvedimento di compromesso, sul comportamento che terrà la Lega.

Ieri Matteo Salvini aveva annunciato di voler sentire, “prima di decidere su come votare”, il sottosegretario Pierpaolo Sileri “per chiedergli come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con Speranza".

Certo, secondo i commentatori, un voto favorevole alla mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia da parte del cosiddetto “centrodestra di governo”, significherebbe aprire una profonda spaccatura nella maggioranza che potrebbe coincidere con l’uscita del partito di Matteo Salvini dall’esecutivo Draghi.

Intanto gli alleati di governo, dal Pd ad Italia Viva, chiedono che si mantenga l’unità.

"Non può esistere una maggioranza à la carte", incalza la presidente dei deputati Dem, Debora Serracchiani, sintetizzando la posizione della sinistra di Leu e del M5S, mentre Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha fatto appello ai “partiti più grandi”: “Devono smettere di farsi la guerra e pensare al bene comune dell'Italia".