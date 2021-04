Albania, leader del Partito Democratico all'opposizione riconosce sconfitta alle elezioni politiche

In Albania il leader del Partito Democratico, la principale forza di opposizione, Lulzim Basha, ha ammesso la sconfitta nelle elezioni parlamentari del 25 aprile, ma ha promesso di continuare la sua battaglia politica.

"Sono fiducioso che grazie alla forza eccezionale del nostro popolo, vinceremo e restituiremo la democrazia in Albania. Ma questa volta non è bastato. La lotta è appena iniziata e arriveremo alla vittoria. Voglio ringraziare tutti gli albanesi, i nostri meravigliosi membri del partito ed i nostri alleati, membri delle commissioni, gli osservatori e gli innumerevoli volontari. Oltre 600mila albanesi hanno votato per noi e hanno portato speranza nel Paese", ha detto Basha in una conferenza stampa presso la sede del partito a Tirana.

Inoltre ha accusato il Partito Socialista albanese al potere di lotta non onesta. Secondo il leader dell'opposizione di centrodestra, ci sono state decine di migliaia di schede non convalidate, nonché ci sono stati il furto dei dati personali degli elettori e pressioni sui membri della commissione elettorale.

In precedenza la notte del 26 aprile, ancor prima della pubblicazione dei primi dati di voto, Basha aveva annunciato la vittoria del suo partito. Quasi due giorni dopo, la sera del 27 aprile, il premier e leader del Partito Socialista Edi Rama si è congratulato con i suoi concittadini per la vittoria della sua forza politica nella piazza centrale di Tirana.

12 movimenti politici si erano presentati davanti agli elettori per 140 seggi del Parlamento albanese; circa 3,6 milioni di cittadini avevano diritto di voto. L'affluenza è stata di circa il 48%, le elezioni si sono svolte in modo tranquillo. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il Partito Socialista ha ottenuto il 48,67% dei voti, il Partito Democratico il 39,42% e l'Alleanza per l'integrazione, alleata di Basha, il 6,84%. Il piccolo Partito Socialdemocratico guadagna il 2,24%, rendendo probabile il suo ingresso nel Parlamento. Al momento prosegue il conteggio dei voti.