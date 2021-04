Sondaggi elettorali, Salvini vince questa settimana grazie al sostegno alle riaperture

Anche questa settimana negli orientamenti di voto ci sono partiti premiati e altri che invece vengono "bocciati" dagli italiani. Lega ok, ma Italia Viva imbarazzante se paragonato ad Azione di Calenda.

Le riaperture delle attività economiche non è solo un giusto programma da realizzare a favore dei tanti che non lavorano da mesi, ma è anche un terreno fertile per i partiti a caccia di consenso.

Secondo l’ultimo sondaggio Swg andato in onda ieri al Tg di Enrico Mentana su La7, Matteo Salvini è stato premiato.

E mentre un report che avrebbe dovuto restare riservato dipinge il doppio scenario della mortalità in Italia (causa Covid-19) con riaperture al 26 aprile o al 12 maggio, vediamo cosa dicono i sondaggi elettorali di questa settimana appena agli inizi.

Sondaggio politico della settimana

Secondo il sondaggio di Swg di questa settimana, la Lega per Salvini premier risale al 21,8% (+0,6%) dopo il crollo al 21,2% dell’orientamento di voto della scorsa settimana.

Segue il Partito Democratico che resta stabile al 19,1%, senza variazioni rispetto alla precedente rilevazione.

Al terzo posto sale Fratelli d’Italia con il 17,6%, ma non è una rimonta perché il partito di Giorgia Meloni perde il -0,4% (era al 18% la scorsa settimana).

Piuttosto è il Movimento 5 Stelle che va a “scatafascio” con una perdita di ben un punto percentuale pieno: 17,4% attuale contro il 18,4% della scorsa settimana.

Probabilmente non ha premiato affatto la vicenda del figlio di Beppe Grillo e come quest’ultimo è intervenuto sull’argomento. A detta di molti eminenti opinionisti politici, infatti, Grillo si sarebbe politicamente bruciato, lasciando al solo Giuseppe Conte la possibilità di rimettere in sesto il M5S attraverso una rifondazione.

Dietro il gruppetto di testa, come sempre distaccato, c’è la stampella del centrodestra, cioè Forza Italia al 6,8% che guadagna un +0,4% rispetto alla settimana precedente.

Il gruppo di partiti di coda

Scivoliamo verso il gruppo indistinto che si trova in coda ai sondaggi politici, qui troviamo tra i primi il partito di Carlo Calenda che, come sempre contando sulle sole sue forze, ottiene ben il 3,6% del consenso elettorale.

Quindi troviamo la Sinistra Italiana con il 3,1% e ancora i Verdi che guadagnano posizioni con un quasi sorprendente 2% pieno (+0,1%) che gli consente di scavalcare Italia Viva.

Quest’ultimo partito, Italia Viva, inesorabilmente va all’1,9% (-0,2%) ormai raggiunto da +Europa che raccatta l’1,7% dei consensi elettorali. Quindi troviamo Mdp articolo 1 con l’1,6%.

La galassia ex Pd

Questa galassia di partiti di coda, è interessante da notare, fanno tutti parte dell’area di centrosinistra e insieme rappresentano il 10,2% (eccetto +Europa) dell’orientamento di voto degli italiani.

Da notare ancora, che gran parte di essi sono costole del Partito Democratico generatesi a seguito dei vari scossoni provocati da Matteo Renzi, che a sua volta ha generato un partitino che si trova anche in coda a questo gruppetto come dimostra questo sondaggio politico sugli orientamenti di voto degli italiani.

Se aggiungessimo questo 10,2% al Partito Democratico, avremmo quest’ultimo al primo posto con quasi il 30%. Ma è notorio che in Italia la sinistra è storicamente litigiosa e frazionata.