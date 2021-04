Sondaggi, FdI sfiora 18% e si avvicina al PD

Il sondaggio della Supermedia settimanale di Youtrend per Agi mostra una crescita di Fratelli d'Italia apparentemente a scapito della Lega, ancora in calo di consenso. Nel centrosinistra "allargato" il PD prosegue il suo cammino per raggiungere la soglia psicologica del 20%, mentre nel M5S sembra esaurito l'"effetto Conte" e si registra una lieve flessione che consolida la posizione dei pentastellati come quarta forza politica italiana.

Lega

calo di 0.7 punti

Ladi Matteo Salvini resta il primo partito al 22,2%, ma conferma il trend in. Il FdI, al contrario, ottiene 0,7 punti e fa un balzo in avanti al 17,9% avvicinandosi a meno di un punto dal secondo partito.

Il PD mostra una lieve variazione positiva di 0,2 e raggiunge il 18,8% di consensi. Il M5S in lieve flessione di un decimale resta al 16,9%, ad un punto esatto dal partito di Giorgia Meloni.

Forza Italia cresce di 0,1 punto al 7,6%, Azione scende al 3,1%, perdendo 0,2 punti, mentre Italia Viva perde un decimale e scende al 2,7%

Sinistra Italiana in lieve calo è al 2,1%, sotto il 2% rimangono i Verdi (1,8%), Art1-MDP (1,3%), +Europa (1,2%).

Se si dovesse andare ad elezioni oggi il centrodestra cumulerebbe il 48,9% dei voti e il centrosinistra più M5S otterrebbe il 39,1%.