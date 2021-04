Lukashenko apprezza le parole di Putin sulla Bielorussia nel messaggio al Parlamento

"Abbiamo notato la grande nota umana di questo messaggio", ha detto Lukashenko in un incontro con Putin al Cremlino.

"Sono assolutamente d'accordo con le conclusioni che sono state tratte in questo messaggio, e in particolare sostengo l'inclinazione che ha colto in questo messaggio... I problemi sono gli stessi", ha osservato Lukashenko.

Nel suo discorso all'Assemblea federale, Putin, oltre a sottolineare la sfera sociale nella politica interna, ha anche affrontato gli eventi in Bielorussia. In particolare ha notato che la pratica di organizzare colpi di stato è "troppo" ed ha espresso sconcerto sul fatto che il possibile attentato contro il presidente bielorusso Lukashenko non sia condannato in blocco dall'Occidente.

Crisi politica in Bielorussia

La Bielorussia è entrata in una prolungata crisi politica dopo che Alexander Lukashenko si è assicurato il suo sesto mandato con la vittoria alle elezioni presidenziali del 9 agosto. L'opposizione non ha riconosciuto i risultati, sostenendo che il vero vincitore uscito dalle urne fosse Svetlana Tikhanovskaya.

I Paesi occidentali si sono rifiutati di riconoscere la vittoria di Lukashenko e hanno imposto sanzioni a dozzine di funzionari bielorussi per presunti brogli elettorali e repressione dell'opposizione, scesa ripetutamente in piazza per contestare l'elezione di Lukashenko.