Fico sindaco di Napoli? Vince con il 40% secondo i sondaggi

I sondaggi politici, in vista delle elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco di Napoli, provano la suggestione di un ipotetico Roberto Fico candidato a Palazzo San Giacomo per la coalizione PD-M5S.

L’attuale presidente della Camera dei Deputati raccoglierebbe il 40% dei consensi secondo il sondaggio commissionato dal quotidiano online Sussidiario a Quorum.

Scomponendo i dati, il M5S prenderebbe il 36% e il Pd il 20%.

Il sondaggio ha provato anche a valutare altri potenziali candidati come l’ex rettore dell’Università di Napoli ed ex ministro Gaetano Manfredi e il sottosegretario Vincenzo Amendola, entrambi del Pd, ma sempre in colazione con il M5S.

Ebbene in questi ultimi due casi l’elettorato del Pd si coalizza con il M5S e voterebbe molto più favorevolmente per Fico. Infatti Manfredi otterrebbe il 34,1% dei consensi e Amendola il 29,2%.

Per quanto riguarda Luigi De Magistris, sindaco di Napoli uscente, la sua giovane assessora Alessandra Clemente non andrebbe oltre il 16,8% dei consensi elettorali con Fico candidato del centrosinistra, un po’ di più con gli altri candidati.

Mentre una eventuale candidatura di Antonio Bassolino, ex sindaco, ex ministro, ex politico, non va oltre l’8,9%.

Come va nel centrodestra

Nel centrodestra l’ipotetica candidatura del magistrato Catello Maresca prenderebbe il 27,2% dei consensi da parte dell’elettorato partenopeo.

Da notare, tuttavia, che il numero di indecisi e di chi astiene è alto: tra il 36% con Fico candidato e il 32,47% con Manfredi candidato.

Fico candidato sindaco di Napoli?

Va comunque ricordato che nessuno di questi nomi è per ora stato confermato e che appare molto lontana l’ipotesi che il presidente della Camera dei deputati lasci il suo incarico per candidarsi come sindaco. Si tratterebbe di un unicum nella storia repubblicana.