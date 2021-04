Slovacchia, espulsi tre dipendenti dell'ambasciata russa in solidarietà con la Repubblica Ceca

"In accordo con l'attuale situazione geopolitica, così come con quella in Repubblica Ceca, tre dipendenti dell'ambasciata russa a Bratislava devono lasciare il territorio della Slovacchia entro sette giorni", ha detto Heger ai giornalisti.

Mosca ha reagito dicendo di essere "profondamente delusa dal fatto che Bratislava abbia mostrato pseudo-solidarietà con Praga", aggiungendo che la sua risposta non richiederà molto tempo.

All'inizio della giornata la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva dichiarato che Mosca risponderà alla decisione di Praga di diminuire il numero di diplomatici russi, ritenendo che la Repubblica Ceca abbia scelto tale strada per porre fine alle relazioni bilaterali.

Il ministro degli Esteri ceco Jakub Kulganek aveva detto in precedenza che i diplomatici espulsi dalla Russia avrebbero dovuto essere rimpatriati entro giovedì a mezzogiorno, altrimenti il ​​numero del personale dell'ambasciata russa sarebbe stato ridotto alla pari di quello ceco. Dopo la scadenza dell'ultimatum Kulganek ha annunciato che la composizione dell'ambasciata russa a Praga sarà ridotta al livello della missione diplomatica ceca a Mosca entro la fine di maggio.

La scorsa settimana Praga ha espulso 18 diplomatici russi dal Paese per accuse di coinvolgimento della Russia nelle esplosioni del deposito di munizioni del 2014. Mosca ha chiamato infondate tali affermazioni, dichiarando in risposta personae non gratae venti dipendenti dell'ambasciata ceca.