Cina appoggia proposta di Putin per vertice cinque membri Consiglio di Sicurezza Onu

La Cina sostiene la proposta del presidente russo Vladimir Putin per condurre un vertice dei leader dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha affermato oggi in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese Wang Wenbin.

"La parte cinese sostiene la proposta di condurre un vertice dei leader delle cinque potenze nucleari", ha detto il portavoce del dicastero diplomatico di Pechino.

Wang Wenbin ha sottolineato che "nella situazione attuale, il rafforzamento del coordinamento dei leader dei cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione internazionale e su questioni importanti, nonché la loro promozione della cooperazione internazionale nella lotta contro la pandemia, sono di grande importanza per mantenere il multilateralismo e l'ordine mondiale del dopoguerra, per proteggere l'autorità dell'Onu e del Consiglio di Sicurezza, nonché per garantire la pace e la stabilità internazionali".

In precedenza Putin, leggendo il suo messaggio all'Assemblea federale, aveva detto che l'idea di un vertice dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu si concretizzerà quando le condizioni lo permetteranno.