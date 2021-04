Usa, senatore Bernie Sanders vuole tassare Wall Street per rendere gratis i college

Il senatore della corrente socialista del Partito Democratico statunitense Bernie Sanders è sul punto di introdurre al Congresso un disegno di legge che se approvato renderà gratuito l'accesso alle università per gli studenti di famiglie che hanno un reddito inferiore ai 125mila dollari l'anno.

© AP Photo / Damian Dovarganes Bernie Sanders

La copertura finanziaria, secondo il senatore dem ex rivale di Biden durante le scorse primarie, verrebbe ottenuta dall'imposizione di un'aliquota fiscale sulle transazioni finanziarie in borsa.

Secondo la bozza del "The College for All Act", che la rappresentante del Congresso democratica Pramila Jayapal sta preparando per la Camera dei Rappresentanti, il governo federale finanzierebbe la retta universitaria per i 3/4, mentre ai singoli Stati spetterebbe versare la quota restante.

"Nel Paese più ricco della storia del mondo, un'istruzione superiore dovrebbe essere un diritto per tutti, non un privilegio per pochi", ha detto Sanders, citato dall'Huffington Post. "Se vogliamo avere il tenore di vita che il popolo americano merita, dobbiamo avere la forza lavoro più istruita del mondo", ha aggiunto il senatore.

In precedenza l'ala progressista del Partito Democratico rappresentata dalla senatrice Elizabeth Warren e dal capogruppo al Senato Chuck Schumer avevano lanciato un appello al presidente Joe Biden per cancellare unilateralmente miliardi di dollari di debito studentesco.