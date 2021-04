Convocato al ministero degli Esteri russo il vice ambasciatore Usa

Il vice capo della missione diplomatica americana in Russia è stato convocato oggi al ministero degli Esteri russo, hanno riferito ai giornalisti nel ​​dicastero della diplomazia russa.

"Il vice ambasciatore americano è stato convocato oggi al ministero degli Esteri".

Il dicastero russo non ha aggiunto alcun dettaglio in merito.

In precedenza il Dipartimento di Stato americano aveva confermato che l'ambasciatore statunitense in Russia John Sullivan si sarebbe recato negli Stati Uniti questa settimana, ma avrebbe fatto ritorno a Mosca entro "le prossime settimane". Secondo la diplomazia statunitense, Sullivan intende visitare la sua famiglia e incontrare i membri della nuova amministrazione, con cui non ha avuto l'opportunità di consultarsi da quando ha accettato di continuare a tempo indeterminato l'incarico di ambasciatore.

In precedenza il ministero degli Esteri russo aveva esortato Sullivan ad andare negli Stati Uniti per consultazioni.

Nuove sanzioni Usa contro la Russia

Recentemente, Washington ha imposto sanzioni a 32 entità russe, tra cui aziende tecnologiche e individui per le loro presunte interferenze nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2020 e il presunto hackeraggio delle reti della catena di approvvigionamento del software statunitense.

In base alle sanzioni, agli istituti finanziari statunitensi è vietato acquistare titoli di Stato russi durante i collocamenti primari dopo il 14 giugno. Tuttavia, saranno ancora in grado di acquistare e vendere titoli di Stato russi sul mercato secondario.

Il ministero degli Esteri russo ha condannato il nuovo ciclo di sanzioni statunitensi in quanto contrario agli interessi delle due nazioni. In risposta alle sanzioni statunitensi, Mosca ha vietato a otto cittadini statunitensi di entrare nel paese, tra cui il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland, il segretario alla sicurezza interna degli Stati Uniti Alejandro Mayorkas, il direttore dell'intelligence nazionale Avril Haines e il direttore dell'FBI Christopher Wray.