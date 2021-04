Mosca redarguisce la Repubblica Ceca dalla distruzione dei rapporti bilaterali

Più azioni distruttive intraprende Praga, più ne riceverà in risposta da Mosca, ha detto Maria Zakharova, la portavoce del ministero degli Esteri russo.

In precedenza il vicepremier e ministro degli Esteri della Repubblica Ceca Jan Hamacek non aveva escluso l'espulsione di tutti i diplomatici russi dal Paese.

"Vediamo come Praga sta distruggendo con impeto le relazioni bilaterali. Lo fa disinteressatamente, lo fa purtroppo in contrasto con i propri interessi nazionali", ha detto in onda su RBK.

Come osservato dalla portavoce del dicastero diplomatico russo, Mosca dà una "risposta adeguata" alle azioni "aggressive e ostili" della Repubblica ceca.

"Quanto Praga vuole approfondire e andare oltre lungo la strada della distruzione delle relazioni bilaterali - lo sanno molto bene e devono esserne consapevoli <...>, sanno davvero che risponderemo", ha concluso la Zakharova.

La portavoce del ministero degli Esteri in precedenza aveva sostenuto che dietro le azioni di Praga ci fosse la regia statunitense.

In precedenza il viceministro degli Esteri russo Alexander Grushko non aveva escluso una reazione a catena nella Ue dopo l'espulsione dei diplomatici russi da Praga, confidando comunque in una posizione razionale da parte dei partner europei della Repubblica Ceca.

Espulsione diplomatici russi da Repubblica Ceca e reazione speculare

Il 17 aprile il premier ceco Andrej Babis ha dichiarato che le autorità locali sospettano che i servizi segreti russi siano coinvolti nell'esplosione in un deposito di munizioni nel villaggio di Vrbetice, fatto risalente al 2014.

Il ministro degli Esteri ceco Jan Hamacek ha annunciato la decisione di espellere 18 diplomatici russi, così come ha riferito l'inserimento nella lista dei latitanti i cittadini russi Alexander Petrov e Ruslan Boshirov, dipendenti del ministero della Difesa.

A sua volta Mosca ha dichiarato 20 diplomatici dell'ambasciata della Repubblica Ceca persone non gradite: dovranno lasciare la Russia entro la giornata di lunedì.