Meloni incontra Draghi, attenzione c’è ma ancora non ci siamo

Ieri Giorgia Meloni ha incontrato il presidente del Consiglio Mario Draghi, uscendo con la delegazione di Fratelli d’Italia ha affermato che c’è attenzione da parte del premier nei confronti delle loro posizioni, ma solo questo per ora.

A Draghi, Meloni ha chiesto meno piste ciclabili e più infrastrutture ferroviarie: treni, metropolitane. Inoltre ha chiesto investimenti sui porti ed anche fondi per la Capitale, oltre a finanziamenti per le aree terremotate del centro Italia, come riporta il Corriere della Sera.

Il Recovery fund

“Ho avuto la netta impressione che Draghi voglia presentare il piano entro il 30 aprile, anche se ci sarebbe più tempo per farlo. Se è così, sono preoccupata”, dice al Corriere.

Meloni si dice preoccupata per i tempi di presentazione e approvazione del Recovery plan italiano che va consegnato entro il 30 di aprile a Bruxelles, pronto.

Meloni chiede che sia dato più tempo al Parlamento per esaminare il testo, non ci sta a un bypass del Parlamento.

Le battaglie accolte

Meloni ha affermato che sono riusciti ad ottenere l’estromissione del cashback dalle misure del Pnrr (il piano di rilancio dell’Italia), il quale non sarà quindi finanziato con fondi europei.

Inoltre ha chiesto che la cig sia pagata ogni mese e non in ritardo come avviene ancora adesso.

Ha anche chiesto a Draghi che nei prossimi ristori, per i quali è stato chiesto un ulteriore scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro, non si tenga conto solo del fatturato perso, ma anche degli affitti e degli altri costi fissi che le attività commerciali hanno da pagare ogni mese, anche se chiusi.

Sulle riaperture

Sul tema delle riaperture e del ritorno alla normalità, Giorgia Meloni ha chiesto l’abolizione del coprifuoco, e che vengano ripristinate le libertà costituzionali.