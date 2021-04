Elezioni di Roma: ultimo sondaggio

L’ultimo sondaggio politico riguarda le elezioni amministrative nella capitale d’Italia, il risultato appare quasi come un messaggio indiretto al segretario del PD, Enrico Letta, ma non solo a lui.

Infatti, mentre questi sogna le primarie del Partito Democratico per trovare il candidato sindaco di Roma, il sondaggio elettorale commissionato da Il Sole 24 ore a Winpoll, racconta una storia interessante e che non va proprio nella direzione delle primarie.

Winpoll ha condotto il suo sondaggio dal 12 al 14 aprile su un campione ridotto di 1000 persone.

Raggi: bocciata

Per cominciare, dal sondaggio risulterebbe che 7 romani su 10 giudicano male l’operato della sindaca Virginia Raggi, appoggiata solo da quel che rimane degli elettori del M5S (79% di questi la rivoterebbero).

Inoltre il sondaggio rivela che a Roma c’è un alto grado di conoscenza di figure come Roberto Gualtieri (79%), Carlo Calenda (87%) e di Guido Bertolaso (94%), come anche di Nicola Zingaretti e della Raggi (99%) stessa.

Fiducia nei potenziali candidati

Quando si parla di fiducia, però, le cose cambiano.

Nicola Zingaretti diventa il politico di cui i romani si fidano di più (44%), seguito a poca distanza da Bertolaso e da Calenda (43%) e poi da Gualtieri (42%), mentre la Raggi è ultima al 28%. Da registrare anche la fiducia in Fabio Rampelli al 33%.

In caso di ballottaggio

Secondo questo sondaggio, la Raggi esce sempre perdente e l’unico scenario in cui lei rientra almeno al ballottaggio è quello in cui ha da scontrarsi solo con la figura di Guido Bertolaso (centrodestra). Bertolaso vince il ballottaggio 57,9% a 42,1% contro la Raggi, e vince anche contro Gualtieri (54,3% a 45,7%).

Se invece scendono in campo Zingaretti e Calenda, le cose non si mettono bene per Bertolaso. Quest’ultimo perde in entrambi i casi al ballottaggio e rispettivamente: 46,6% a 53,4% a favore di Zingaretti; 48,3% a 51,7% a favore di Calenda.

Tuttavia si fanno i conti senza l’oste, perché Guido Bertolaso ha affermato di non voler candidarsi come sindaco di Roma. Ed inoltre Zingaretti è presidente della Regione Lazio e non accetterà mai di fare il sindaco della città, sarebbe oggettivamente un declassamento politico dopo averlo anche costretto alle dimissioni da segretario del PD.

I partiti

Ma vale la pena analizzare anche i dati dei partiti. Il primo risulterebbe essere il PD con il 24,2%, seguito da Fratelli d’Italia al 22,8%, e quindi se la giocano ad armi pari.

Il M5S si difende con il 14,3%, ma è fuori dai giochi e non va meglio ad Azione di Calenda che incasserebbe solo il 3,3% dei voti.

Il centrodestra, infine, supera il centrosinistra di 5 punti: 41,7% a 36,8%.

A chi dovrà scegliere i candidati per le amministrative di Roma, tocca ora il compito di ponderare i sondaggi elettorali e di muovere le sue pedine.