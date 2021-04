Salvini chiede aiuto a Renzi per commissione inchiesta su pandemia in nuovo attacco a Speranza

Matteo Salvini contro il ministro della Salute Speranza preferisce coalizzarsi con altri partiti per avviare una commissione d'inchiesta. Al momento è vista l'unica strategia possibile.

Salvini prosegue la sua azione politica contro il ministro della Salute Roberto Speranza, e si dice pronto a farsi aiutare dal leader di Italia Viva Matteo Renzi per avviare in Parlamento una commissione d’inchiesta sulla pandemia.

L’obiettivo è spodestare quello che Salvini considera un ministro “chiusurista”: Speranza.

Non deve rimanere sul suo posto “se fa solo politica vedendo solo rosso e continuando a parlare di chiusure, chiusure, chiusure”, avrebbe affermato Salvini, come riporta Fanpage.

Intanto Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia ha annunciato una mozione di sfiducia al ministro Speranza, ma Salvini non sposa la stessa strategia dell’amica rimasta fuori dal governo Draghi.

Al momento, secondo Salvini, una richiesta di sfiducia non farebbe che rafforzarlo, oltre che vorrebbe dire sfiduciare un ministro di un governo che la Lega sta appoggiando con ministri e sottosegretari. Insomma, si aprirebbe una crisi di governo e Salvini ora non lo può permettere.

Ecco allora la strategia di Salvini per mettere in cattiva luce l’operato di Roberto Speranza.

“Le mozioni di sfiducia rafforzano chi le subisce. Invito le altre forze di centrodestra a chiedere, d’intesa con Renzi, la commissione d’inchiesta sulla pandemia che ci aiuterà a far luce sulle responsabilità, comprese quelle di Speranza. Su questa i numeri ci sono”, avrebbe detto Salvini.

Nessuna battaglia ad personam

Una ulteriore spiegazione sulla linea della Lega, l’ha spiegata la leghista Rossana Boldi vicepresidente della commissione Affari sociali, affermando che la Lega non fa “battaglie ad personam”.

In precedenza, in conferenza stampa il premier Mario Draghi ha rinnovato la fiducia nel ministro della Salute, definendo infondate le richieste di dimissioni annunciate da alcuni settori del centrodestra mentre il PD ha difeso Speranza come affermato da Enrico Letta.