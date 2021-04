Open Arms, Salvini rinviato a giudizio: "Vado a processo a testa alta"

E' arrivata la decisione del gup di Palermo sul caso Open Arms: il leader della Lega dovrà rispondere in giudizio alle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.

Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio il leader della Lega Matteo Salvini, che dovrà rispondere davanti ai giudici all'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Per la procura, l'ex ministro degli Interni ha impedito illegittimamente lo sbarco a Lampedusa dei 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong Open Arms.

L'annuncio è stato dato dallo stesso Matteo Salvini che in un tweet ha dichiarato che andrà a processo a testa alta per aver difeso i confini italiani in rispetto dell'articolo 52 della Costituzione

🔴 Rinviato a giudizio. “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”. Articolo 52 della Costituzione. Vado a processo per questo, per aver difeso il mio Paese? Ci vado a testa alta, anche a nome vostro. Prima l’Italia 🇮🇹. Sempre. pic.twitter.com/CcTELlVphl — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 17, 2021

​notizia in aggiornamento