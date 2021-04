Covid-19, Orlando sulle riaperture: "Non sparare date a caso"

E' prevista per domani la riunione della cabina di regia convocata dal premier Mario Draghi in cui dovrà essere definita una road map per le riaperture.

Un conto è chiedere percorsi per le riaperture, un altro “sparare date a caso” e “annunciare aperture senza averle preparate”. Lo ha detto, in un'intervista a Rainews24 il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, secondo cui "non bisogna fare il passo più lungo della gamba" senza attenersi alla reale situazione epidemiologica.

Orlando ha sottolineato che il compito del governo non è annunciare le riaperture ma "prepararle ed arrivare in modo progressivo ad un allentamento".

"Sono contento che ci sia qualche segnale di miglioramento, ma non possiamo comprometterlo con errori e false partenze. Serve gradualità nelle scelte che faremo in ragione del miglioramento dei dati. Evocare aperture senza dati che si rafforzano nella direzione giusta non si fa un favore all'economia", ha sottolineato.

La road map per le riaperture

Domani è prevista la riunione della cabina di regia per definire una road map per le riaperture in seguito ad un miglioramento della curva epidemiologica.

Tra le ipotesi sul tavolo c'è il ripristino della zona gialla nella prima settimana di maggio, con la riapertura di bar e ristoranti a pranzo nella prima settimana di maggio e poi a cena nella seconda settimana. Palestre e piscine, invece, dovrebbero riaprire a giugno in concomitanza con gli Europei 2021 di calcio.