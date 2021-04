Biden: tra Usa e Italia "un'amicizia profonda e duratura"

Il Ministero degli Esteri italiano ha ricordato con un post sui social il 160° anniversario della nascita delle relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti.

Nel tweet si sottolinea "l'amicizia radicata nei valori condivisi e nel comune impegno a promuovere libertà civili, democrazia e rispetto dei diritti umani."

Infine viene ribadita l'importanza del partenariato "dinanzi alle sfide globali".

Oggi celebriamo il 160° anniversario delle relazioni 🇮🇹 🇺🇸. Amicizia radicata nei valori condivisi e nel comune impegno a promuovere libertà civili, democrazia e rispetto #dirittiumani. Dinanzi alle sfide globali, la forza del nostro partenariato non è mai stata così importante pic.twitter.com/IvAChy9NFk — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) April 13, 2021

​A sua volta la Casa Bianca ha pubblicato una dichiarazione a nome del presidente Joe Biden per celebrare il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche con l'Italia.

"Le nostre nazioni condividono un'amicizia profonda e duratura, rafforzata da legami familiari e culturali che legano insieme i nostri popoli. È un rapporto particolarmente significativo per i milioni di orgogliosi americani che legano le loro origini all'Italia, inclusa mia moglie Jill", si legge in un passaggio della dichiarazione del presidente americano.

Il messaggio prosegue ribadendo che i due Paesi sono stretti alleati all'interno della "Nato e del partenariato transatlantico per affrontare le sfide del futuro".

Per quanto riguarda i problemi d'attualità, Biden sottolinea "gli Stati Uniti e l'Italia rimangono amici intimi e alleati vitali" per superare sfide quali la lotta alla pandemia di Covid-19, la ripresa economica globale equa e affrontare la minaccia del cambiamento climatico.

Infine Biden conclude la dichiarazione esortando "tutti gli gli americani a onorare la duratura amicizia tra il popolo italiano e il popolo degli Stati Uniti".

In questi giorni il Ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio è in missione negli Stati Uniti d’America in occasione delle celebrazioni dei 160 anni di relazioni diplomatiche tra l’Italia e gli USA.