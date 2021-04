Italia Viva chiede tamponi gratuiti e nuovi parametri per rilevazione dati epidemiologici

Il partito di Renzi ha presentato in Senato una proposta di modifica dei parametri con cui si stabiliscono aperture e chiusure e di rendere gratuiti i tamponi alla popolazione.

I senatori di Italia Viva hanno presentato un testo a Palazzo Madama con il quale chiedono sostanziali modifiche al metodo di rilevazione dei dati epidemiologici sul coronavirus per avere informazioni aggiornate e per semplificare i parametri dell’indice R(t).

Non solo, i firmatari, tra cui anche il senatore Matteo Renzi, chiedono un “piano nazionale di sorveglianza attiva” che consenta di effettuare uno screening capillare e gratuito della popolazione, in particolare nelle università.

Infatti, scrive Italia Viva, parte della popolazione non fa il tampone per non sobbarcarsi il costo dell’analisi.

Inoltre i firmatari chiedono di individuare nuovi metodi validi per la rilevazione del coronavirus, come i tamponi salivari, da utilizzare all’interno del piano nazionale di sorveglianza attiva.

Monitoraggio delle varianti

Altra richiesta di Italia Viva riguarda il monitoraggio delle varianti. Il partito di Renzi chiede un piano di monitoraggio in grado di bloccare con misure tempestive e territoriali la circolazione del virus evitando il diffondersi delle sue mutazioni e scongiurando il rischio di inefficacia dei vaccini.

Comunicazione istituzionale sui vaccini

Italia Viva chiede anche che sia organizzata una comunicazione istituzionale trasparente rispetto ai diversi tipi di vaccino da somministrare, “con una chiara rappresentazione delle motivazioni che sottendono alle diverse scelte di vaccino per categorie, anche alla luce delle recenti vicende legate al ritiro, a scopo precauzionale da parte di AIFA, di una tipologia vaccinale”.

Sul punto il capo della Protezione civile era intervenuto questa mattina sottolineando come serva una promozione della campagna vaccinale per incoraggiare le persone a sottoporsi al vaccino.