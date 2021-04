Sondaggi politici, Lega in difficoltà e il PD di Enrico Letta ne approfitta

Forse non lo avrebbe pronosticano nessuno, ed invece il sondaggio SWG per il Tg La7 di Enrico Mentana ci mostra quel che appare essere come il “miracolo” di Enrico Letta.

Mentre infatti la Lega per Salvini premier scende nel sondaggio politico al 22% (-0,8% in una settimana), il Partito Democratico del nuovo segretario riconquista terreno portandosi al 19,3% (+0,9% in sette giorni).

Effetto Letta sui sondaggi politici? Il nuovo segretario in poche settimane ha svestito i panni del professore di politica a Parigi, per vestire quelli di leader politico e lo ha fatto incontrando e ascoltando tutti , compresi i segretari di partito dell’opposizione. Una strategia che pare premiare.

Proseguendo oltre, il Movimento 5 Stelle si colloca al 17,7% (+0,2%) mentre è alle prese con la rifondazione condotta da Giuseppe Conte e con il quasi certo divorzio da Davide Casaleggio e dalla piattaforma Rousseau. Ieri Davide ha ricordato la morte del padre Gianroberto durante un webinar al quale ha partecipato solo Alessandro Di Battista.

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, questa settimana mostra invece un lieve momento di stanchezza con quel 17,3%, inferiore al 17,6% della scorsa settimana.

Forza Italia resta la terza gamba del centrodestra con il 6,7% (-0,1%) delle intenzioni di voto.

Sondaggi elettorali, i partiti minori

Tra i partiti minori Azione di Carlo Calenda è il primo al 3,4% (-0,1%), seguito da Sinistra Italiana 3% che guadagna un importante +0,3%.

Seguono i Verdi che salgono al 2,2% guadagnando il +0,3%, quindi Italia Viva a pari merito ma in calo.

Progressivo il calo, infine, di +Europa che scende all’1,5% (-0,3%).