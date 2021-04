A Washington incontro tra Di Maio e Blinken: "acceleriamo insieme la campagna vaccinale"

Luigi Di Maio ha incontrato al dipartimento di Stato a Washington il suo omologo americano Antony Blinken, in una riunione a cui ha partecipato anche John Kerry, inviato speciale del presidente Biden per il clima.

"Tanti i dossier da portare avanti: dalla cooperazione in campo scientifico per affrontare al meglio la campagna vaccinale, alla Libia, agli stravolgimenti climatici", aveva anticipato Di Maio.

In precedenza l'esponente del M5S aveva avuto un incontro virtuale con Anthony Fauci, consigliere medico del presidente Biden, per discutere di cooperazione in ambito vaccinale e in merito alle terapie anti-Covid.

A proposito di emergenza sanitaria, Di Maio ha detto che con Blinken "abbiamo concordato sulla necessità di accelerare insieme la campagna vaccinale. Dobbiamo organizzarci meglio come occidente anche per fronteggiare la geopolitica dei vaccini del quadrante orientale". Lo riporta l'Ansa.

"Sulla Libia si prefigura una più forte collaborazione tra Italia e Stati Uniti. Con Blinken abbiamo passato in rassegna i prossimi passi per un maggior coinvolgimento degli Stati Uniti nel dossier libico", ha aggiunto Di Maio al Tg3.

Nella serata italiana il ministro degli Esteri incontrerà nella residenza dell'ambasciatore italiano alcuni esponenti dei principali think tank USA.

Di Maio è il primo ministro degli Esteri a incontrare Blinken negli Stati Uniti.