Ennesima gaffe della Raggi: ora scambia l'arena di Nimes per il Colosseo

Lo scivolone nel video confezionato dallo staff del Campidoglio per promuovere la Ryder Cup di golf del 2023. Il filmato è stato poi corretto, ma gli screenshot con l'anfiteatro francese al posto del Colosseo hanno fatto il giro del web. E si scatena la polemica politica.

“La Ryder Cup 2023, il grande torneo di golf, si svolgerà a Roma”, annuncia su Facebook la sindaca Virginia Raggi. Ma nel video promozionale della manifestazione sportiva, confezionato dallo staff del Campidoglio, invece del Colosseo scorrono le immagini di un altro anfiteatro romano, quello di Nimes, in Francia.

Uno scivolone che ha fatto il giro della rete e poi è finito su tutti i giornali. Il filmato poi è stato corretto, ma gli screenshot della versione precedente in pochi minuti sono rimbalzati di profilo in profilo ed è partito lo sfottò.

“Raggi bocciata in storia e geografia”, scrive su Facebook Roberta Angelilli, di Fratelli d’Italia. “Sulla pagina della sindaca e sui siti istituzionali del Comune c’è questo video che promuove la Ryder Cup 2023 a Roma. – si legge nel post dell’esponente di centrodestra - Peccato che il filmato si apra con l’immagine di un anfiteatro romano che inspiegabilmente non e’ il Colosseo ma l’arena di Nimes in Francia”.

“Raggi scambia il Colosseo per l’arena di Nimes”, denuncia sui social anche il Pd romano. “Può una persona che dopo cinque anni in cui è stata sindaca non riconosce nemmeno il Colosseo ricandidarsi alla guida di Roma? No”, attaccano i dem, capitanati da Andrea Casu.

“Oggi sui Social di Virginia Raggi l'ennesimo esempio della follia che la Capitale sta vivendo”, conclude il post.

In molti, inoltre, notano come la competizione sportiva, che coinvolgerà 24 tra i giocatori di golf migliori al mondo, si svolgerà non nella Capitale, bensì a Guidonia, cittadina alle porte di Roma.

“Il Movimento 5 Stelle in Campidoglio è alle comiche finali”, attacca Italia Viva. “In cinque anni di fallimenti, errori, gaffe e disastri, Virginia Raggi e il M5S in Campidoglio ci hanno abituato ad ogni genere di figuraccia. Ma stavolta stabiliamo un nuovo record”, scrive il deputato Luciano Nobili.

“Un errore che non farebbe neanche un bambino delle elementari, il simbolo di Roma scambiato con un anfiteatro romano che abbellisce una cittadina del sud della Francia”, prosegue il parlamentare renziano. “Resisti Roma, che è quasi finita”, è l’appello di Italia Viva.

A chiedere le dimissioni immediate della sindaca è invece il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che parla di “vergogna e sconcerto”: “Dopo cinque anni da sindaco scambia l’arena di Nimes per il Colosseo, solo per questo dovrebbe dimettersi e non farsi vedere più in giro”.