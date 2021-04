Rifondazione M5S, Conte aspetta proposte dei senatori

Giuseppe Conte al lavoro per dare vita a rifondazione Movimento 5 Stelle, il partito riparte dai problemi interni, in particolare il doppio mandato e la piattaforma Rousseau.

Giuseppe Conte è al lavoro per dare vita alla rifondazione del Movimento 5 Stelle. Ieri in videoconferenza ha incontrato i senatori del M5S e a questi ha chiesto di inviargli le loro proposte per il futuro, in forma scritta.

© AP Photo / Andrew Medichini MoVimento 5 stelle

Conte nel suo discorso ha evidenziato molti temi sui quali è necessario lavorare. In primis il contatto personale con ciascun parlamentare, che però la pandemia ostacola, ma anche una attività di più stretta comunicazione con i sindaci e le altre cariche politiche locali che non vanno lasciate sole, e non devono essere isolate.

I pilastri della rifondazione M5S

La rifondazione M5S dovrà passare, spiega conte per una scuola di politica come ce l’hanno anche gli altri partiti.

Secondo Giuseppe Conte gli attivisti vanno formati e ciò è possibile solo se la rifondazione del M5S si dota di una scuola politica.

Le questioni fondamentali, i nodi spinosi divisivi all’interno del mondo grillino, non sono state affrontate. Non si è parlato del limite dei due mandati che Beppe Grillo considera intoccabili, non si è parlato della piattaforma Rousseau che vanta un credito di centinaia di migliaia di euro non versati dai suoi parlamentari, molti dei quali fuoriusciti.

I temi politici

Lavoro, giustizia sociale, inclusione, un nuovo modello economico, sono i temi politici toccati da Conte, e sui quali chiede l’apporto di idee da parte dei senatori grillini.

Anche se questi al momento sono secondari. Risulterebbe, infatti, che molti avrebbero chiesto la garanzia di un terzo mandato per appoggiare ancora rifondazione M5S.