Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Lo scorso 24 marzo il Cavaliere era dimesso dall'ospedale dopo alcuni giorni di degenza per problemi di salute non meglio specificati.

Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri pomeriggio all'ospedale di San Raffaele. Dopo una visita di controllo, il Cavaliere sarebbe stato trattenuto per accertamenti cardiaci, secondo quanto riferito da fonti di Forza Italia.

Per il leader di FI si tratta del secondo ricovero in pochi giorni. A fine marzo Berlusconi era stato ospedalizzato per alcuni giorni in seguito a problemi di salute non specificati. Dopo la guarigione dalla polmonite interstiziale lo scorso settembre, l'ex premier è sottoposto a continui controlli di monitoraggio post-Covid-19.

Silvio Berlusconi, che ha trascorso la Pasqua a casa della figlia Marina in Provenza, ha raggiunto la clinica di Milano in elicottero.

Il processo Ruby Ter

Il Ruby Ter riguarda l'inchiesta sulla presunta corruzione di testimoni del processo Ruby con le finalità di una falsa testimonianza a favore di Silvio Berlusconi.

Secondo le indagini della Procura l'ex presidente del Consiglio verserebbe 2500 euro ogni mese a ospiti delle serate di Arcore e Palazzo Grazioli.

L'ex presidente del Consiglio si è sempre difeso affermando di versare quelle cifre come indennizzo per il danno d'immagine recato alle ragazze dal clamore dell'inchiesta Ruby.