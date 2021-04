Cremlino, telefonata tra Putin e Bolsonaro: discussi la lotta al coronavirus e lo Sputnik V

Secondo l'ufficio stampa del Cremlino, la conversazione è stata avviata dalla parte brasiliana.

"Sono state discusse le prospettive per lo sviluppo delle relazioni bilaterali. È stata confermata la disponibilità per un lavoro congiunto attivo in linea con il partenariato strategico russo-brasiliano. È stato espresso l'interesse reciproco nel rafforzamento dei legami commerciali ed economici", si afferma nel comunicato.

Si aggiunge che i presidenti hanno discusso della cooperazione nella lotta contro la diffusione del Covid-19. Hanno inoltre discusso la registrazione in Brasile del vaccino russo Sputnik V, l'organizzazione delle forniture e la produzione del farmaco nel Paese sudamericano.

"Vladimir Putin e Jair Bolsonaro hanno sottolineato di voler continuare a mantenere i contatti personali su tutte le suddette questioni", ha aggiunto la nota.

Secondo il portale Globo, citando l'amministrazione del leader brasiliano, Putin e Bolsonaro hanno discusso anche di commercio e cooperazione scientifica e tecnica. Secondo quanto riferito, Bolsonaro ha inoltre sottolineato la necessità di aumentare l'export di carne in Russia.

Dopo gli Stati Uniti il Brasile è il Paese più colpito al mondo dall'infezione del coronavirus SARS-CoV-2 con 13.023.189 casi, di cui 333.153 decessi. Il gran numero di vittime ha messo in difficoltà i cimiteri del Paese. Proprio in Brasile è stato individuato un nuovo ceppo mutato del coronavirus, che si distingue per essere maggiormente contagioso.