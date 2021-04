Erdogan conferma determinazione della Turchia per entrare nella Ue

All'inizio della giornata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio d'Europa Charles Michel erano arrivati ​​ad Ankara in visita ufficiale per colloqui con il capo di Stato Recep Tayyip Erdogan.

"Durante i colloqui, le parti hanno discusso tutti gli aspetti delle relazioni UE-Turchia. Il presidente ha sottolineato che il nostro obiettivo è ottenere la piena adesione alla Ue ed ha sostenuto la necessità che l'Unione Europea intraprenda misure specifiche per agevolare un'agenda positiva. I leader hanno inoltre discusso la situazione in Libia, Siria, Iraq, Nagorno-Karabakh e nel Mediterraneo orientale, facendo appello ad una lotta congiunta contro il terrorismo", ha detto Kalin, il cui intervento è stato trasmesso dal canale turco NTV.

Il portavoce ha definito "positiva" l'atmosfera dell'incontro.

I negoziati per la piena adesione della Turchia all'Unione Europea sono iniziati nel 2005. Tuttavia le relazioni tra Bruxelles e Ankara, contrassegnate da alti e bassi, sono peggiorate nuovamente nel 2020 per disaccordi di lunga data sull'estremismo islamico e sui diritti umani, nonché per l'escalation tra Turchia e Grecia per le esplorazioni di giacimenti di idrocarburi da parte di Ankara in acque territoriali contese nel Mediterraneo orientale.