Incontro Enrico Letta-Matteo Renzi, non proprio ‘dulcis’

Enrico Letta incontra Matteo Renzi, non si vedevano da quel fatidico giorno a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne del campanellino del presidente del Consiglio.

Enrico Letta incontra anche Matteo Renzi come aveva annunciato nei giorni immediatamente successivi alla sua nomina a nuovo segretario del Partito Democratico.

Com’è stato l’incontro tra i due?

“Quanto dulcis non lo so”, ha ironizzato Renzi che dopo l’incontro durato 40 minuti è stato ospite del programma ‘L’aria che tira’ su La7. “Non ci vedevamo da qualche anno, abbiamo parlato anche dei nostri figli, che sono cresciuti…”.

Ma tra i due che non si sentivano e non si vedevano dal giorno in cui si passarono il campanellino in dotazione al presidente del Consiglio, era il 2014, le divergenze sono rimaste.

la divergenza di fondo resta

alleanze per le elezioni politiche

Se da un lato entrambi sono convinti che la priorità del momento sia il sostegno a Mario Draghi e alla campagna vaccinale,sulla costruzione delledel post governo di unità nazionale.

Enrico Letta, come prima di lui Nicola Zingaretti, resta convinto dell’asse PD-M5S-Conte.

E Renzi lo conferma direttamente intervenendo a La7:

“Io non voglio stare né con Salvini e Meloni a destra, né con i grillini e i populisti. Letta cerca un’alleanza strategica con M5S e Conte, non in una posizione subalterna. Vedremo. Per ora vedo i cinquestelle molto divisi”.

Tutti gli incontri politici di Letta da segretario del PD

Enrico Letta ha incontrato Matteo Renzi per ultimo, dopo avere incontrato le cariche istituzionali, Giuseppe Conte ed anche i leader della destra come Antonio Tajani per Forza Italia e Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia.

All’appello manca l’incontro con Matteo Salvini, con il quale vi sono stati già scontri a distanza.

Letta a quest’ultimo aveva lanciato il quanto di sfida già durante il discorso inaugurale come segretario del PD, affermando che è Salvini a dover spiegare cosa ci fa in un governo di unità nazionale a chiara vocazione europeista.