Draghi a Tripoli: momento storico unico per interscambio economico

Come annunciato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio Mario Draghi è volato a Tripoli, in Libia, per incontrare il primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba.

Draghi ha affermato che per procedere con la collaborazione “il requisito essenziale” è il proseguimento sulla strada del cessate il fuoco.

“C’è la volontà di riportare l’interscambio economico e culturale ai livelli di 5-6 anni fa”, ha aggiunto Draghi durante la conferenza stampa congiunta.

Quello che si apre davanti è “un momento unico per guardare al futuro e per muoversi con celerità e decisione. C’è la volontà di riportare quello che era l’interscambio culturale ed economico con la Libia ai livelli di otto anni fa e la conversazione di oggi mi assicura che si vuole anche superarlo”, ha spiegato Mario Draghi.

Incontro soddisfacente

Per il presidente del Consiglio Draghi si è trattato di un “incontro straordinariamente soddisfacente. Abbiamo parlato della cooperazione in campo infrastrutturale, energetico, sanitario e culturale”.

Inoltre, spiega Draghi, “l’Italia aumenterà le borse di studio per gli studenti libici e l’attività dell’Istituto di Cultura italiano”.

Obiettivo è quello di ricucire la partnership italo-libica per un futuro in cui vi sia rispetto “della piena sovranità libica”.

La questione migranti

Per quanto riguarda lo scottante tema dell’immigrazione clandestina, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato:

“Sul piano dell’immigrazione noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa nei salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia. Ma il problema non è solo geopolitico, è anche umanitario e in questo senso l’Italia è uno dei pochi Paesi che tiene attivi i corridoi umanitari”.