Putin firma la legge che gli permette di candidarsi di nuovo alla presidenza

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato la legge che in particolare lo rende eleggibile per altri due mandati presidenziali.

Il documento è stato pubblicato sul portale ufficiale delle informazioni legali e leggi in vigore nello Stato russo.

Gli autori della legge sono stati i parlamentari Pavel Krasheninnikov e Olga Savastyanova, nonché il senatore Andrey Klishas.

La legge allinea la legislazione su elezioni e referendum con gli emendamenti alla Costituzione approvati la scorsa estate.

Pertanto chiarisce la validità della disposizione della Costituzione, che limita il mandato della presidenza a due mandati: non si applica al capo di Stato che ricopriva questa carica al momento dell'entrata in vigore dell'emendamento.

La legge "Sull'elezione del presidente della Russia" stabilisce che è eleggibile alla massima carica dello Stato un cittadino russo di almeno 35 anni, residente permanentemente nel Paese da almeno 25 anni, che non ha e non ha mai avuto la cittadinanza straniera o un permesso di soggiorno in un altro Paese. E' ammessa un'eccezione per quei cittadini di un altro Stato, se questo Stato (o parte di esso) è entrato a far parte della Federazione Russa in conformità con la legge costituzionale federale.

Un altro emendamento introduce un limite di età al presidente della Commissione elettorale centrale: ora questo incarico può essere ricoperto da un cittadino russo che ha raggiunto i 30 anni d'età.