Governatori in pressing per le riaperture: ecco la data per la ripartenza

Il governo punta a vaccinare tutti gli over 70 entro la fine del mese di aprile per dare il via alle riaperture. E parte il pressing dei governatori delle regioni che parlano di "ultimo sforzo".

Vaccinare tutti gli over 70 entro fine aprile e poi iniziare con le riaperture. È questo, secondo quanto si legge sul Corriere della Sera, l’obiettivo del governo per dare respiro alle imprese e consentire ai ragazzi di terminare l’anno scolastico in aula.

“Maggio segnerà il progressivo ritorno alla vita”, ha detto anche il ministro agli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini.

“Non facciamo promesse campate in aria, ma – ha detto ancora il ministro - stavolta siamo davvero all'ultimo miglio, ecco perché dobbiamo tenere duro”.

La data “x” potrebbe essere il prossimo 20 aprile, quando, dove le vaccinazioni saranno a buon punto e i numeri lo consentiranno si potrà iniziare ad allentare le restrizioni.

partire dal 12 o 13 aprile

Di “ultimo sforzo” parlano anche i governatori delle regioni. Sono in tanti, ormai, come si legge oggi sul Giornale a chiedere di poter uscire dal lockdown. Il governatore lombardo Attilio Fontana prevede di iniziare ad alleggerire le limitazioni a

Negli stessi giorni dovrebbero iniziare le vaccinazioni per la fascia 75-79 anni, con Guido Bertolaso che ha promesso di concludere per l’11 dello stesso mese le vaccinazioni degli over 80.

La Lombardia, come racconta lo stesso quotidiano, avrebbe iniziato il pressing sul governo, attraverso i ministri leghisti, come Giancarlo Giorgetti. E il premier, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe disponibile a venire incontro ai presidenti di regione che spingono per riaprire.

Anche Giovanni Toti, governatore della Liguria, ha assicurato che questa Pasqua in zona rossa sarà “l'ultimo sforzo verso la ripartenza”, promettendo che “la campagna vaccinale andrà avanti senza sosta” anche nei giorni di festa.

Le vaccinazioni vanno avanti anche nel Lazio, con 50mila dosi che saranno inoculate tra Pasqua e Pasquetta, mentre in Sicilia anche le parrocchie, circa 300, hanno aperto le porte ai vaccinandi durante le festività.