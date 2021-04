Covid, Biden d'accordo con Papa Francesco: "vaccinarsi obbligo morale"

In un messaggio alle famiglie americane per porgere gli auguri di Pasqua insieme alla first lady Jill, il presidente americano Joe Biden ha espresso sostegno alle parole del Santo Padre, secondo cui vaccinarsi contro il coronavirus è un "obbligo morale".

"Condividiamo i pensieri di Papa Francesco che ha sostenuto che vaccinarsi sia un obbligo morale", le parole di Biden in un videomessaggio pubblicato dall'account ufficiale su Twitter del presidente degli Stati Uniti.

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt — President Biden (@POTUS) April 4, 2021

"Vaccinarsi può salvare la vostra vita e la vita degli altri", ha aggiunto l'inquilino della Casa Bianca.

​Il presidente americano ha evidenziato come la vaccinazione sia imprescindibile per sconfiggere il virus e ritornare alla normalità.

"Solo vaccinando le nostre comunità possiamo non solo sconfiggere il virus ma anche avvicinare il giorni in cui torneremo a celebrare le feste insieme".

Per evitare un nuovo picco di casi di Covid, in questi giorni di festa in molti Paesi europei sono state introdotte nuovamente rigide misure anti-contagio. Non è stata un'eccezione l'Italia, che ha trascorso una Pasqua in lockdown, con tutto il Paese in zona rossa.