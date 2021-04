Per Netanyahu "è possibile un governo di destra", ma per Gantz "ci porterebbe a un disastro"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso fiducia nella capacità del suo partito di formare un nuovo governo di coalizione, dicendo agli elettori che una tale soluzione sarebbe necessaria per affrontare le numerose sfide che il Paese deve affrontare.

“La lotta per la patria e la Terra d'Israele non finisce. La lotta per gli insediamenti non finisce. La lotta per il nostro diritto di difenderci non finisce e non finisce nemmeno la battaglia contro l'Iran, che vuole tornare all'accordo sul nucleare. Di fronte a queste sfide e alle enormi opportunità che abbiamo davanti, ora abbiamo bisogno di un governo stabile di destra che per anni si prenda cura di tutti i cittadini di Israele. Questo è ciò che viene richiesto al momento. E con l'aiuto di Dio, lo raggiungeremo - e credo che sia possibile", ha detto Netanyahu citato dal 'Jerusalem Post' .

Il Likud di Netanyahu alle elezioni del 23 marzo ha perso sette seggi, occupandone 30, pari a un quarto del parlamento della Knesset. Il primo ministro avrebbe bisogno di mettere insieme una coalizione da 61 seggi per formare un nuovo governo, mentre anche i suoi oppositori impegnati in colloqui per perseguire lo stesso fine.

Israele ha indetto ben quattro elezioni negli ultimi due anni, ognuna delle quali si è conclusa con uno stallo politico e settimane di negoziati per cercare di mettere insieme una coalizione. Le elezioni del 2 marzo 2020 hanno visto la formazione di un'improbabile grande coalizione tra il Likud, un partito di destra, e Blu e Bianco, un'alleanza di centristi e liberali guidata dal ministro della Difesa Benny Gantz, coalizione che si è sciolta alla fine del 2020 dopo mesi di disaccordo sul bilancio dello Stato.

Sabato sera Gantz ha avvertito che un nuovo "governo di estrema destra guidato da Benjamin Netanyahu" creerebbe un governo "sbilanciato" che "ci porterebbe a un disastro".

"Andremo con coloro che sono fedeli ai loro valori, terremo a distanza coloro che hanno a cuore gli interessi personali", ha aggiunto il ministro della Difesa uscente.

Gantz in precedenza aveva indicato che avrebbe "felicemente" raccomandato a Yair Lapid, capo del partito centrista Yesh Atid, la possibilità di formare un governo se l'avesse considerata una possibilità realistica. Yesh Atid ha preso 17 seggi nelle elezioni del mese scorso, aggiungendoli ai 13 guadagnati nel marzo 2020, quando faceva parte dell'alleanza Blu e Bianco. Il partito si è unito all'opposizione dopo che Netanyahu e Gantz hanno formato la loro grande coalizione.

Naftali Bennett, leader dell'alleanza della "nuova destra" di Yamina, ha incontrato Lapid sabato sera per i colloqui di coalizione dopo l'incontro con Netanyahu venerdì. L'ufficio di Lapid ha descritto i colloqui con Lapid come "buoni" e ha detto che un altro incontro è stato programmato per una data successiva.

Il presidente israeliano Reuven Rivlin, noto critico del ciclo elettorale apparentemente infinito di Israele, dovrebbe avviare le consultazioni sulla formazione di un nuovo governo lunedì, lo stesso giorno in cui dovrebbe riprendere il processo per corruzione di Netanyahu. Netanyahu è stato implicato in diversi casi di frode, violazione della fiducia e corruzione. Il primo ministro ha negato tutte le accuse contro di lui.

Sebbene il presidente ordinariamente incarichi il leader del partito della Knesset con il maggior numero di parlamentari eletti (in questo caso il Likud) di formare un governo, potrebbe teoricamente chiedere a qualsiasi parlamentare di farlo. Rivlin ha chiesto sia a Netanyahu sia a Gantz di formare un governo dopo le elezioni del 2020. Se non è possibile formare un nuovo governo, verrà convocato un altro turno di elezioni.