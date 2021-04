In Giordania arrestati funzionari di palazzo per presunto complotto contro re Abdullah II

"I cittadini giordani, Hassan bin Zaid, Basem Ibrahim Awadallah insieme ad altri sono stati arrestati", ha riportato l'agenzia di stampa statale Petra, con riferimento ad una fonte nelle forze di sicurezza.

Secondo quanto riferito, i due alti funzionari di palazzo ed "altri" di cui non è stato divulgato il nome sarebbero stati arrestati per motivi di sicurezza dopo uno "stretto controllo di sicurezza". Al momento sta andando avanti l'inchiesta.

Petra ha successivamente smentito altre informazioni diffuse da altri media, secondo cui Hamzah bin Al Hussein, fratellastro del re ed ex principe ereditario, era stato arrestato o messo agli arresti domiciliari. In precedenza il Washington Post ha riferito, citando un consigliere del palazzo giordano, che circa 20 funzionari sono stati arrestati per una presunta congiura di palazzo per deporre il re Abdullah II e sostituirlo con il principe Hamzah, che potrebbe seriamente "minacciare la stabilità del Paese".

A parte i membri della famiglia reale, il presunto complotto avrebbe coinvolto anche funzionari della sicurezza e leader tribali. Un consigliere di palazzo ha rivelato al Washington Post che potrebbero seguire nuovi arresti.

All'inizio di marzo il re giordano ha approvato il rimpasto di governo e la nomina di 10 nuovi ministri nel governo del primo ministro Bisher Al Khasawneh. Ha inoltre approvato le dimissioni di 12 ex ministri.